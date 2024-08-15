CATANIA, STOP AI MEZZI A DUE RUOTE E LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H: L’ORDINANZA DEL SINDACO PER L’EMERGENZA CENERE

Per le prossime 48 ore, in seguito a un'ordinanza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, è stato disposto un divieto temporaneo di circolazione per mezzi a due ruote, inclusi cicli, motocicli e mono...

Per le prossime 48 ore, in seguito a un'ordinanza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, è stato disposto un divieto temporaneo di circolazione per mezzi a due ruote, inclusi cicli, motocicli e monopattini, per consentire la continuazione delle operazioni di pulizia della cenere vulcanica dalle strade comunali. Inoltre, è stato stabilito che tutti i veicoli a motore dovranno rispettare un limite di velocità massimo di 30 km/h su tutte le strade del territorio comunale.

Lo stesso ha annunciato un nuovo piano per la raccolta della cenere vulcanica che sta ricoprendo la città. Dopo un'intensa serie di consultazioni con l’assessore all’Ambiente Andrea Pesce, il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) Giuseppe Fiscella e i rappresentanti delle ditte di raccolta, si è deciso di adottare un metodo diverso per la gestione del materiale vulcanico.

Il sindaco ha invitato i cittadini che ne hanno la possibilità a depositare la cenere direttamente nelle isole ecologiche. Per coloro che non possono farlo, è stato organizzato un servizio di raccolta straordinaria che avverrà nei prossimi quattro mercoledì, in concomitanza con il consueto prelievo della carta. Trantino ha raccomandato ai cittadini di non esporre la cenere prima del martedì, di inserirla in sacchetti non troppo pieni per evitare eccessivo peso e di assicurarsi che sia separata da carta e cartone.

Il piano di raccolta straordinario sarà esteso per un mese, per dare la possibilità a chi è fuori città per le vacanze estive di adempiere correttamente a questa operazione una volta rientrato.