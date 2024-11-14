CATANIA. "STRETTA SUI 'FURBETTI' CHE UTILIZZANO LA CORSIA DI EMERGENZA: LA POLIZIA SOSPENDE DIVERSE PATENTI

Nel corso dell’ultimo fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli in tutta la rete stradale e autostradale per contrastare il fenomeno degli automobilisti indisciplinati che utili...

Nel corso dell’ultimo fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli in tutta la rete stradale e autostradale per contrastare il fenomeno degli automobilisti indisciplinati che utilizzano la corsia d’emergenza senza averne alcun titolo.

La stretta della Polizia Stradale mira a garantire il rispetto delle regole e a salvaguardare l’incolumità degli utenti della strada che, spesso, sono costretti a fare i conti con i pericoli causati da coloro che, senza una valida ragione, utilizzano la corsia d’emergenza, ostruendo, peraltro, l’accesso a coloro che sono autorizzati dalla legge, nonché ai mezzi di soccorso.

L’intensa attività della Polizia Stradale sviluppata dall’inizio dell’anno ad oggi ha portato a sospendere numerosissime patenti, con la relativa decurtazione dei punti, a diversi “furbetti” beccati lungo la corsia d’emergenza senza averne titolo.

Ulteriori mirati controlli sono già stati programmati per i prossimi giorni e proseguiranno anche da remoto, grazie alla visione delle videocamere presenti lungo le tratte autostradali.

A riguardo, la Polizia di Stato ricorda che, come disposto dal Codice della Strada, è vietato sostare o fermarsi sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli al di là delle situazioni dovute a malessere degli occupanti del veicolo o a inefficienza del mezzo e la sosta in corsia d’emergenza non deve mai eccedere il tempo strettamente necessario per superare lo stato di difficoltà e, comunque, protrarsi oltre le tre ore.