CATANIA SUL PODIO DELLE CITTÀ CON IL CLIMA MIGLIORE

Catania è tra le prime tre città in Italia per qualità della vita legata al clima.

Lo afferma il Sole 24 ore, che ha pubblicato l'indice del benessere climatico, attribuito ai capoluoghi di provincia. Come prevedibile, ai primi posti si piazzano le località che si trovano sul mare, soprattutto al Sud.

Sul podio Imperia, Catania e Pescara, con sei città del Sud e delle isole nella top ten.

La Pianura Padana è invece agli ultimi posti con le performance negative di Pavia, Vercelli, Novara e Lodi. Milano, ultima fra le grandi città, è in novantaseiesima posizione.

Gli indicatori per valutare il gradimento del clima da parte della popolazione sono: ore di sole, ondate di calore, umidità relativa, raffiche di vento, brezza estiva, giorni freddi, piogge e nebbia.