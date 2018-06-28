CATANIA: Supermarket cittadino della droga, ventisette arresti

Su delega di questa Procura distrettuale, dalle prime ore del mattino i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione, nelle province di Catania e Siracusa, ad un’ordinanza di c...

Su delega di questa Procura distrettuale, dalle prime ore del mattino i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione, nelle province di Catania e Siracusa, ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 27 persone ritenute responsabili della commissione dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito e spaccio di sostanze stupefacenti per il periodo che va da aprile ad agosto 2017.

In particolare l’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 24 indagati, e dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni, su richiesta della competente Procura, nei confronti di altri tre indagati.

L’ordinanza riguarda soggetti gravati, nella quasi totalità, da pregiudizi di polizia, prevalentemente residenti a Catania, nel quartiere popolare di San Cristoforo, storicamente caratterizzato dalla presenza di numerose piazze di spaccio di stupefacenti gestite dalla criminalità organizzata mafiosa.

È stata accertata la convivenza pacifica di due piazze di spaccio riconducibili a differenti gruppi criminali site a meno di 100 metri di distanza l’una dall’altra, con numerosi episodi di “collaborazione” finalizzati ad eludere i controlli delle forze dell’ordine (le rispettive vedette avvisavano abitualmente i “vicini” dell’arrivo delle pattuglie delle Forze dell’Ordine).

Le indagini hanno consentito anche di accertare la disponibilità in capo ad una delle due organizzazioni di una considerevole disponibilità di armi da fuoco (uno dei consociati è stato trovato in possesso di ben tre pistole di diverso calibro e di un nutrito quantitativo di munizioni, tutte efficienti e pronte all’uso).

Il fatturato quotidiano delle due piazze di spaccio, una delle quali trattava esclusivamente cocaina, si aggirava sulla cifra di circa 15.000 Euro al giorno.

All’interno delle due organizzazioni ogni singolo sodale rivestiva un preciso ruolo (pusher, vedetta, responsabile della piazza etc.) con turni regolari, come si trattasse di una vera e propria “attività industriale”.

Nel corso dell’indagine, protrattasi fino a luglio 2017, supportata da attività tecniche, intercettazioni telefoniche ed ambientali, sono stati tratti in arresto in flagranza di reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, 16 soggetti, segnalati oltre 100 avventori per responsabilità in ordine all’art.75 del D.P.R.30/90 quali assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrati oltre kg.5 di marijuana e gr. 200 di cocaina, nonché la somma di oltre € 5.000,00 ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Gli investigatori hanno documentato come le organizzazioni si avvalessero di un sistema di vedette che, munite di veicoli e motocicli, avevano il compito di avvisare dell’eventuale presenza di FF.PP i pusher. Questi ultimi, inoltre, dopo essere stati avvicinati da occasionali avventori, ricevuto il corrispettivo, prelevavano di volta in volta le singole dosi di stupefacente da nascondigli ricavati generalmente negli anfratti dei muri adiacenti, ed effettuavano le cessioni.

(carcere CT Piazza Lanza)

Elenco Persone arrestate:

1. BAFUMI Maurizio cl.94 (già detenuto carcere Noto)

2. SCUDERI Mario cl.59 (già detenuto carcere Augusta)

3. CONSOLO Simone cl.93 (già detenuto carcere Caltagirone)

4. VICINO Orazio cl.98 (già detenuto carcere CT Bicocca)

5. ALLEGRA Giuseppe, cl.79 (carcere CT Bicocca)

6. GERMANÀ Giovanni, cl. 94 (carcere CT Piazza Lanza)

7. RAPISARDA Alfio cl.58 (carcere CT Piazza Lanza)

8. MUSUMECI Gaetano Silvestro cl.68 (carcere CT Piazza Lanza)

9. CONSOLO Salvatore Giuliano cl. 96 (carcere CT Piazza Lanza)

10. RANNO Gaspare cl.70 ( arresti domiciliari)

11. GUGLIELMINO Antonino Mirko cl.92 (carcere CT Bicocca)

12. RACCUIA Prospero Salvatore cl.96 (carcere CT Piazza Lanza)

13. VINCIGUERRA Vito cl.92 (carcere CT Piazza Lanza)

14. ZUCCARELLO Vincenzo cl.93 (arresti domiciliari)

15. BELLAMACINA Giovanni Antonino cl.95 (carcere CT Piazza Lanza)

16. BIONDO Giacomo cl.82 (carcere CT Piazza Lanza)

17. BREVE Davide cl.74 (carcere CT Piazza Lanza)

18. FUSELLI Angelo cl.84 (carcere CT Piazza Lanza)

19. PESCATORE Angelo Lucio cl.82 (carcere CT Piazza Lanza)

20. MARDHI Giuseppe cl.91 (carcere CT Piazza Lanza)

21. MINUTOLA Giuseppe cl.96 (carcere CT Piazza Lanza)

22. NAPOLI Giuseppe cl.80 (carcere CT Piazza Lanza)

23. SCUDERI Luigi Roberto cl.98 (arresti domiciliari)

24. SICALI Salvatore cl.72 (carcere CT Piazza Lanza)

25. F.E. cl.99 (I.P.M. CT Bicocca)

26. F.S. cl.99 (I.P.M. CT Bicocca)

27. M.J. cl.01 (I.P.M. CT Bicocca)