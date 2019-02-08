Ieri notte, la Polizia di Stato ha arrestato MASCALI Demy Alfio (cl. 1998), e MAZZOCCA Sebastiano (cl. 1994), anche questi, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Intorno alle ore 2:20, la...

Ieri notte, la Polizia di Stato ha arrestato MASCALI Demy Alfio (cl. 1998), e MAZZOCCA Sebastiano (cl. 1994), anche questi, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio.

CATANIA: SVALIGIANO UN BAR SULLA SS 114, ARRESTATI

Intorno alle ore 2:20, la Sala Operativa della Questura di Catania ha diramato nota radio di furto in atto presso un bar sulla Strada Statale 114 ad opera di due individui con volto travisato da passamontagna.

L’azione criminale è stata seguita a mezzo di videosorveglianza, da personale di un Istituto di Vigilanza che, in contatto con la sala Operativa della Questura, ha fatto si che gli agenti delle Volanti potessero avere ulteriori ragguagli sui malfattori.

I poliziotti, raggiunto il luogo indicato dall’operatore radio, sono riusciti ad intercettare in via S. Giuseppe la Rena l’auto dei fuggiaschi, i quali, erano ancora con il viso travisato.

I due malviventi, avvistata la Volante, hanno cercato di dileguarsi in tutta fretta ma, gli agenti, effettuata una repentina inversione di marcia, dopo un breve inseguimento sono riusciti a bloccarli nei pressi dello svincolo di via Priolo..

Nelle tasche del giubbotto del MASCALI è stato rinvenuto un passamontagna e diverse banconote di vario taglio nonché soldi a monete per un ammontare complessivo di 1248,90 euro, inoltre, all’interno del mezzo utilizzato dai due malfattori, sono stati rinvenuti: una cassa di un registratore di cassa contenente 200,00 euro in banconote; delle monete di diverso taglio; 9 confezioni di caffè; 10 bottiglie di super alcolici; 310 biglietti gratta e vinci, 1 tablet, e alcune paste di mandorla preincartate, con su scritto il nome di una pasticceria di Scordia, nonché diversi attrezzi atti allo scasso.

I poliziotti a seguito di un sopralluogo presso il bar in questione, hanno potuto accertare che i due malfattori si erano introdotti all’interno dell’attività commerciale, forzando una finestra blindata scorrevole.

Giunto sul posto, il titolare dell’attività commerciale ha dichiarato che i malfattori si erano impossessati del cassetto del registratore di cassa contenete la somma di 200 euro e un piccolo tablet utilizzato per prendere le ordinazioni ai tavoli.

Nel contempo, gli operatori di polizia, sono riusciti a rintracciare anche l’altro titolare del bar “Pasticceria di Scordia, il quale, ha confermato che durante la notte, aveva subito un furto presso la propria attività commerciale, dove veniva asportata della merce di pasticceria nonché la somma 1250,00 euro.

Infine, la perquisizione domiciliare presso l’abitazione del MAZZOCCA ha dato esito positivo in quanto, all’interno dell’appartamento è stata rinvenuta altra refurtiva, tra cui, tabacchi di vario genere, un notebook, ed altra merce, in corso di inventariato.

I due malviventi, condotti in Questura, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.