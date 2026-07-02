Catania, svolta contro il traffico: arriva il software che controlla le strade in tempo reale

Un servizio di monitoraggio digitale del traffico per controllare in tempo reale le principali arterie cittadine, con relativi tempi di percorrenza, e gestire nell'immediato le criticità.

E' il nuovo software che l’assessore alla Polizia municipale, Carmelo Coppolino, e il comandante Diego Peruga hanno presentato alla stampa nella sede del Comando.

“Uno strumento innovativo che abbiamo fortemente voluto – ha evidenziato l’assessore Coppolino - e che partirà in via sperimentale dalla prossima settimana, per circa due mesi in prova gratuita, focalizzando in questa fase il monitoraggio su alcune delle principali arterie cittadine, tra cui la Circonvallazione, via Dusmet, viale Africa, via Domenico Tempio, via Priolo e la Sopraelevata. Il sistema utilizza la tecnologia e i big data. Nello specifico, una società ha sviluppato una piattaforma che raccoglie le informazioni, principalmente quelle fornite dai navigatori, quindi Tom Tom, con registrazione anche dei tempi di percorrenza delle strade.

Laddove si creeranno delle criticità, si potrà intervenire prontamente attraverso alert agli ufficiali preposti alla centrale operativa.

Saremo quindi nelle condizioni di dare un ottimo servizio alla città e alla viabilità con un salto in avanti in termini di innovazione. Se i risultati saranno, come crediamo, importanti, procederemo con un’estensione annuale e l’incremento delle strade da monitorare".

“L'Amministrazione da tempo, in ragione delle criticità che registriamo sul territorio – ha sottolineato Peruga - ci chiedeva di mettere in campo una qualche attività per governare meglio la mobilità soprattutto quando i volumi di traffico aumentano o addirittura si bloccano in arterie fondamentali.

Per svolgere questa attività, in relazione anche alle risorse disponibili, non è pensabile distribuire su tutto il territorio del personale che possa de visu verificare cosa stia accadendo.

Quindi abbiamo pensato ad una soluzione basata su tecnologia e big data. Indicando il tratto che noi vogliamo monitorare, la piattaforma è in grado di effettuare una memorizzazione di informazioni, e in relazione alle informazioni che il sistema inizia a registrare noi elaboriamo quello che può essere di solito il tempo di percorrenza “ordinario” di un tratto di strada, sino ad arrivare a un sistema di warning o critical, in cui viene segnalata l’opportunità di andare a verificare in presenza.

Abbiamo anche impostato tre colori, verde, traffico ordinario, giallo, soglia di attenzione, rosso, criticità, sulla scorta del dato storico-statistico che si rileva quando si inizia a monitorare. Più monitoriamo un’arteria più dati statistici acquisiamo e più siamo in grado di fare previsioni predittive.

Il sistema, al registrarsi di determinate condizioni, lancia un alert attraverso una mail predefinita, che ipotizziamo anche di incrementarle con un sms, a della figure che possano mobilitare il personale prima ancora che si registri il blocco”.

