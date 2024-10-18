CATANIA. SVUOTAVA CONTI CORRENTI E RUBAVA DATI SENSIBILI, 27ENNE ARRESTATO

Un truffatore seriale, ricercato in campo internazionale, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo, è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato. L’uomo, un cittadino belga di 27 anni, è...

Un truffatore seriale, ricercato in campo internazionale, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo, è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato. L’uomo, un cittadino belga di 27 anni, è ritenuto responsabile di una serie di truffe messe a segno da una vera e propria organizzazione criminale creata per commettere frodi mediante l’uso di apparecchiature informatiche.

Nello specifico, il 27enne ha carpito la fiducia delle vittime con diverse strategie per rubare dati sensibili o per passare in rassegna i loro conti correnti, svuotandoli.

La truffa più comune che l’uomo ha realizzato è quella di inviare un link, tramite una nota chat di messaggistica, per richiedere soldi, spacciandosi per un conoscente della vittima.

Il 27enne, già noto alle autorità belga in quanto condannato in via definitiva per reati simili e per svariati furti, è stato rintracciato dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania in una struttura alberghiera di lusso di viale Kennedy ed è stato arrestato per crimini informatici.

Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza.