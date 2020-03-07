CATANIA, TASSISTA INVESTE UN PEDONE E SCAPPA: IDENTIFICATO E DENUNCIATO
Nel corso del pomeriggio di ieri, in via Giacomo Leopardi, le Volanti sono intervenute a soccorrere un pedone investito da un taxi in transito, a seguito della segnalazione tempestivamente inviata da...
Nel corso del pomeriggio di ieri, in via Giacomo Leopardi, le Volanti sono intervenute a soccorrere un pedone investito da un taxi in transito, a seguito della segnalazione tempestivamente inviata da un funzionario di Polizia libero dal servizio.
L’autista del taxi, dopo aver colpito il pedone, scappava senza prestargli alcun soccorso. Grazie agli approfondimenti investigativi eseguiti sul numero di targa ed all’ausilio fornito dai sistemi di video sorveglianza, l’uomo veniva raggiunto in casa e una volta identificato per C.G. classe ’93, veniva denunciato per lesioni personali colpose ed omissione di soccorso.
La vittima risulta tuttora ricoverata in stato di osservazione, ma non è in pericolo di vita.