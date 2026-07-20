Catania, tensione nel carcere di Piazza Lanza: detenuti avrebbero preso il controllo di due reparti, agenti feriti

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di oggi all’interno della casa circondariale di Catania Piazza Lanza. Secondo quanto reso noto dal sindacato Consipe, alcuni detenuti avrebbero preso il controllo di due reparti della struttura penitenziaria.

Durante i disordini ci sarebbero un paio di agenti della Polizia Penitenziaria rimasti feriti e successivamente trasportati negli ospedali della città per le cure del caso. Al momento non sono state rese note informazioni precise sulle loro condizioni.

La notizia sarebbe confermata anche dalla massiccia presenza delle Forze dell’ordine, che hanno circondato il carcere, mentre all’interno della struttura sarebbero in corso tentativi di dialogo con i detenuti per riportare la situazione sotto controllo.

Sull’accaduto è intervenuto il presidente nazionale del Consipe, Mimmo Nicotra, che ha espresso vicinanza e solidarietà agli agenti feriti, augurando loro una pronta guarigione.

Il sindacato torna inoltre a denunciare le difficili condizioni della struttura catanese, parlando di un sovraffollamento che sfiorerebbe il 170% e di una carenza di personale superiore alle 60 unità.

Secondo il Consipe, la situazione di Piazza Lanza sarebbe da tempo particolarmente critica, con il personale della Polizia Penitenziaria costretto a lavorare in condizioni sempre più difficili.

La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti su quanto sta accadendo all’interno del carcere catanese.