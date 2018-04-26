CATANIA: Tenta aggredire Gip in aula, denunciato

Ha insultato pesantemente ed ha tentato di aggredire, in aula, nel Palazzo di Giustizia di Catania, il Gip che aveva appena convalidato il suo arresto e disposto per lui il carcere per rapina ed evasi...

