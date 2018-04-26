CATANIA: Tenta aggredire Gip in aula, denunciato
Ha insultato pesantemente ed ha tentato di aggredire, in aula, nel Palazzo di Giustizia di Catania, il Gip che aveva appena convalidato il suo arresto e disposto per lui il carcere per rapina ed evasione.
A bloccare l'uomo, un pregiudicato non legato alla criminalità organizzata, impedendogli di raggiungere il giudice è stato il personale della squadra mobile della Questura che lo aveva arrestato ed era presente in aula.
L'uomo è stato portato in carcere per la rapina e denunciato in stato di libertà per il tentativo di aggressione.
La Procura di Catania ha aperto un fascicolo per oltraggio a giudice in udienza e trasmetterà gli atti per competenza alla Procura Messina.