CATANIA: TENTA DI DERUBARE UNA PASSEGGERA MA L’AUTISTA BLOCCA LE PORTE E LO FA ARRESTARE

La Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese TRIPOLONE Francesco (classe 1959) per resistenza a P.U. e tentato furto aggravato.

Nel pomeriggio di ieri, personale delle volanti veniva inviato in viale Vittorio Veneto angolo Corso Italia in ausilio a personale AMT, in quanto il conducente dell’autobus di linea aveva bloccato le porte al fine di impedire che un soggetto si allontanasse.

Giunti sul posto, gli operatori accertavano che poco prima il TRIPOLONE aveva tentato di asportare del denaro ad una passeggera assopita su un sedile.

Il reato non giungeva a consumazione grazie alla pronta reazione di un’altra passeggera la quale, accortasi di quanto stava accadendo, allertava sia la vittima sia l’autista.

Il TRIPOLONE, alla vista degli operatori, opponeva resistenza tant’è che questi, con non poche difficoltà, riuscivano ad ammanettarlo.

Il malfattore veniva, pertanto, arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a P.U..; informato il P.M. di turno, disponeva che il soggetto venisse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà in data 3 aprile 2019.