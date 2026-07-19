Catania, tenta di incendiare l’auto di un conoscente con benzina e accendino: arrestato 59enne

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 59 anni che, nei giorni scorsi, ha tentato di dare alle fiamme l’auto di un conoscente. L’uomo, già noto per precedenti in materia di reati contro il patrimonio e la persona, ha agito in piena notte, lungo viale Moncada, armato di un accendino e di una bottiglietta di plastica colma di liquido infiammabile. A sorprenderlo mentre stava cospargendo di benzina il veicolo del conoscente sono stati i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, impegnati nell’attività di controllo del territorio.

Gli agenti hanno visto in lontananza il gesto dell’uomo e, comprendendo i potenziali rischi, si sono avvicinati con cautela. Non appena si è reso conto della presenza della Polizia, il 59enne ha appiccato le fiamme che sono state prontamente domate grazie all’intervento tempestivo della pattuglia, prima che potessero dare vita ad un vero e proprio incendio con conseguenze ben più gravi, vista la presenza di altri mezzi parcheggiati lungo la strada. Per impedire che le fiamme potessero divampare, i due poliziotti si sono guardanti intorno e hanno utilizzato del terriccio presente nelle aiuole circostanti, riuscendo così a spegnere il principio di incendio.

Il piromane è stato fermato e condotto negli uffici di Polizia in modo da ricostruire la dinamica dei fatti e procedere alla sua compiuta identificazione. Dai primi accertamenti esperiti sembrerebbe che le ragioni del gesto siano da ricondurre a dissidi con il proprietario dell’auto, legati a una pregressa relazione di natura sentimentale.

Per quanto accaduto, il 59enne è stato arrestato per incendio doloso, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Sentito il Pm di turno al Tribunale di Catania, l’uomo è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.