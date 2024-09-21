CATANIA. TENTA DI PARTIRE CON DOCUMENTI CONTRAFFATTI: GIOVANE 22ENNE SCOPERTA E ARRESTATA DALLA POLIZIA DI STATO

Ha tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Dublino con una carta di identità italiana contraffatta e per questo una giovane albanese di 22 anni è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato...

A cura di Redazione 21 settembre 2024 09:22

