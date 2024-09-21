CATANIA. TENTA DI PARTIRE CON DOCUMENTI CONTRAFFATTI: GIOVANE 22ENNE SCOPERTA E ARRESTATA DALLA POLIZIA DI STATO
Ha tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Dublino con una carta di identità italiana contraffatta e per questo una giovane albanese di 22 anni è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato di Catania.
Nell’ambito delle attività preventive correlate ai controlli di frontiera, effettuati dalla Polizia di Frontiera nello scalo etneo, durante le verifiche dei documenti dei numerosi passeggeri, gli agenti hanno notato delle incongruenze sul documento presentato dalla giovane albanese.
Per questo i poliziotti hanno deciso effettuare ulteriori accertamenti che sono stati condotti anche attraverso strumentazioni anti-falsificazione.
I sospetti dei poliziotti erano fondati, infatti, la carta di identità italiana esibita dalla passeggera è risultata contraffatta.
La donna, che una volta scoperta ha fornito le esatte generalità, è stata arrestata per uso di documento valido per l’espatrio falso e sostituzione di persona.
Informato di quanto accaduto, il Pubblico Ministero di turno, dopo le formalità di rito, ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà la giovane.