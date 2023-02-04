CATANIA, TENTA DI PRENDERE UN VOLO CON 3 COLTELLI IN VALIGIA: DENUNCIATA

In data 31.01.2023, durante i controlli effettuati da personale aeroportuale, in servizio presso la postazione di controllo “bagagli da stiva”, dell’Aeroporto di Catania, veniva individuato, all’inter...

In data 31.01.2023, durante i controlli effettuati da personale aeroportuale, in servizio presso la postazione di controllo “bagagli da stiva”, dell’Aeroporto di Catania, veniva individuato, all’interno di uno dei bagagli, un coltello di grosse dimensioni.

Immediatamente personale della Polizia di Frontiera, che veniva informato della presenza del grosso coltello, si portava sul posto , unitamente alla proprietaria, la quale dopo aver aperto il bagaglio poneva in visione il grosso coltello denominato “Kukri Nepalese”, avente una lama affilata di circa 30 cm, custodito all’interno di un fodero con annessi altri due coltelli con le lame di circa 8 cm.

La donna, nell’immediatezza, non riusciva a giustificare il possesso e il trasporto delle armi, riferendo di essere partita in macchina dalla propria residenza, in una località del Nord Italia e, dopo aver trascorso una vacanza a Catania, stava ripartendo per raggiungere la propria residenza.

Dopo aver sequestrato il coltello completo di custodia e gli altri due coltelli, la passeggera veniva deferita in stato di libertà alla Locale A.G., per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.