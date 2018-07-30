CATANIA: TENTA DI RUBARE AUTO, BLOCCATO ED ARRESTATO

Giorno 29 luglio, agenti delle Volanti hanno arrestato per i reati di tentato furto aggravato, resistenza e lesioni a P.U. Accardi Salvatore, catanese, classe ’79.

In particolare, a seguito di una segnalazione giunta in sala operativa alle ore 1.40, i poliziotti si sono subito recati nei pressi di piazza Machiavelli, dove hanno individuato un individuo che stava tentando di asportare una fiat Panda di colore bianco.

Il soggetto è stato immediatamente bloccato e condotto in Questura ma, una volta sceso dall’auto di servizio, ha tentato la fuga, ponendo resistenza e causando lesioni ai poliziotti, giudicate guaribili in 7 giorni.

Alla luce di quanto accaduto, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione del P.M. di turno sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

.