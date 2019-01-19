La Polizia di Stato ha arrestato GRASSO Francesco (cl. 1986) - pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di tentato furto.Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16.30 circa, la locale Sala Operativa dir...

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16.30 circa, la locale Sala Operativa diramava nota radio di tentato furto ai danni di una donna mentre si trovava all’interno della propria autovettura, lasciata in sosta nella parte alta della via Etnea. In particolare, la vittima riferiva che un uomo, dopo essersi avvicinato alla propria auto, tentava ripetutamente di aprire la portiera, attratto dalla presenza della borsa adagiata sul sedile anteriore lato passeggero.

CATANIA: Tenta di rubare la borsa dentro un'automobile: arrestato

La nota radio, inoltre, descriveva l’autore come un uomo di corporatura media, barba incolta, con berretto di lana blu, giubbotto blu con strisce rosse, fuggito a bordo di una Vespa di colore bianco, in pessime condizioni d’uso. Trascorsi pochi minuti dall’accadimento del fatto, gli equipaggi della Squadra Mobile convergevano sul luogo segnalato, bloccando tutte le possibili vie di fuga. Giunti nelle vicinanze della via Etnea, infatti, gli agenti intercettavano il soggetto segnalato, perfettamente corrispondente alle descrizioni poco prima fornite. Il predetto veniva identificato per GRASSO Francesco, soggetto con svariati precedenti per reati contro il patrimonio.Nel prosieguo dell’attività di polizia giudiziaria, la vittima, ancora in forte stato di agitazione per quanto accadutole, veniva accompagnata dagli agenti operanti presso gli uffici della Squadra Mobile e in quella circostanza aveva modo di vedere GRASSO Francesco durante il controllo di Polizia e a riconoscerlo come colui che aveva poco prima tentato di sottrarle la borsa. Per quanto sopra, GRASSO Francesco veniva dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’A.G.