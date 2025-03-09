CATANIA. TENTA DI RUBARE LO ZAINO A UNA BIMBA, MA I CITTADINI LO METTONO IN FUGA: ARRESTATO IN POCHI MINUTI

Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri nel contrasto all’illegalità che, nelle sue diverse forme, mina la percezione di sicurezza dei cittadini. Tra queste, in particolare, la criminalità pred...

Continua senza sosta l’impegno dei Carabinieri nel contrasto all’illegalità che, nelle sue diverse forme, mina la percezione di sicurezza dei cittadini. Tra queste, in particolare, la criminalità predatoria che, a prescindere dall’entità del danno economico, rappresenta spesso un trauma non solo per le vittime, ma anche per la collettività, che si trova ad avvertire una maggiore vulnerabilità a questo tipo di eventi.

In tale contesto, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno quindi intensificato i servizi di controllo, sia in città che nelle aree della provincia, dove l’Arma rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la sicurezza della cittadinanza.

Proprio nell’ambito di questo quotidiano e costante impegno, a seguito di un tentato furto con strappo di uno zainetto da bambina, realizzato ai danni di una mamma, l’altra mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante sono riusciti a intervenire tempestivamente e arrestare il malvivente, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, erano le 08:30 quando la signora, dopo essersi recata in un panificio per comprare la merenda per la figlia, è stata avvicinata da un uomo con il viso coperto da un cappuccio, che ha tentato di strapparle lo zaino di mano.

Tuttavia, la presenza di numerosi avventori all’interno del locale lo ha messo in difficoltà, costringendolo a desistere e a darsi alla fuga. Tra le persone intervenute in aiuto della donna vi era anche un ispettore della Polizia Locale di Catania. Sono stati proprio loro a richiedere l’intervento dei Carabinieri, allertando immediatamente il 112.

Nel frattempo, il ladro è fuggito a piedi nelle vie limitrofe abbandonando lo zaino, ma la centrale Operativa che ha ricevuto le descrizioni dettagliate del fuggiasco, ha immediatamente diramato l’allarme alle pattuglie già presenti sul territorio. L’intervento, coordinato nei minimi dettagli dall’operatore della Centrale Operativa, che ha inoltre fatto convergere più unità nella zona, ha permesso ai militari di chiudere rapidamente ogni possibile via di fuga, assicurando così la cattura del fuggitivo.

Infatti, l’uomo è stato subito individuato e riconosciuto, in base alle descrizioni fornite, dagli investigatori dell’Arma, che lo hanno bloccato nel giro di brevissimo tempo, impedendogli qualsiasi ulteriore tentativo di scappare.

In seguito alle indagini, immediatamente svolte sul posto, da parte dei militari del Nucleo Operativo di Piazza Dante e con le testimonianze di chi aveva assistito alla scena e del racconto della vittima, ovvero sulla base degli indizi raccolti – da verificare in sede giurisdizionale – l’uomo, uno straniero di 24 anni, è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.