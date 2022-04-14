CATANIA. TENTA DI RUBARE UNA BICI IN PIENA NOTTE PER COMPRARE LA DROGA

Nel corso della notte, personale delle volanti ha fermato in viale XX Settembre un uomo a bordo di una bici, il quale destava sospetto, oltre che per l’ora insolita della passeggiata, anche perché sem...

Nel corso della notte, personale delle volanti ha fermato in viale XX Settembre un uomo a bordo di una bici, il quale destava sospetto, oltre che per l’ora insolita della passeggiata, anche perché sembrava alquanto impacciato nella pedalata; infatti, il sellino era troppo alto rispetto alla sua statura, vi era ancora una catena chiusa da un lucchetto attorno al telaio e alcuni accessori del mezzo risultavano danneggiati.

L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, in un primo momento dichiarava agli agenti di essere il proprietario della bicicletta, ma successivamente incalzato dalle loro domande ammetteva di averla rubata poco prima per tentare di rivenderla al fine di ricavare qualche decina di euro per acquistare della droga.

Porgendo ulteriori domande specifiche dichiarava di aver notato la suddetta bicicletta assicurata ad un palo della segnaletica stradale, ubicato all’incrocio tra via san Pietro e via Monserrato; dopo aver divelto il palo, era riuscito ad appropriarsi della bici, che, infatti, presentava ancora la catena e il lucchetto.

Per tali ragioni, l’uomo veniva denunciato in stato di libertà per i reati di danneggiamento e furto.

La bici è stata sequestrata in attesa che il proprietario formalizzi la relativa denuncia.