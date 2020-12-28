Catania. Tenta di rubare una macchina, fugge e si fa ritrovare a casa in pigiama, ma con le mani sporche di grasso.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne, poiché ritenuto responsabile di evasione, furto aggravato e ricettazion...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne, poiché ritenuto responsabile di evasione, furto aggravato e ricettazione in concorso.

Durante la notte, una pattuglia del Nucleo Radiomobile, nel corso di un normale servizio perlustrativo, ha notato due soggetti intenti ad “armeggiare” su di una Fiat Punto. Quando i carabinieri si sono avvicinati, i due si sono dati alla fuga a piedi, tuttavia i militari erano già riusciti a riconoscerne uno, tra l’altro sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Gli operanti hanno quindi ispezionato l’autovettura che i malfattori stavano tentando di rubare, nonché la macchina da questi utilizzata, rinvenendo un telefono cellulare, poi risultato di proprietà del ladro riconosciuto, nonché due centraline elettroniche di altre due autovetture. I militari sono quindi subito andati a casa del predetto, trovandolo in pigiama, ma con le mani sporche di grasso e con la tuta utilizzata per il tentato furto, ancora appoggiata sul tavolo.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato, su disposizione dell’A.G., è stato relegato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.