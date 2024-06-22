CATANIA. TENTA DI SCASSINARE LA CASSA DI UN BAR MA IL TITOLARE SEGUE IL FURTO DALLE VIDEOCAMERE

Ha provato a compiere un furto in un bar del centro di Catania ma non si è accorto di essere osservato dal titolare che, in diretta, mentre guardava le immagini del sistema di videosorveglianza, ha ch...

Ha provato a compiere un furto in un bar del centro di Catania ma non si è accorto di essere osservato dal titolare che, in diretta, mentre guardava le immagini del sistema di videosorveglianza, ha chiesto l’intervento degli agenti della Questura.

I poliziotti delle Volanti hanno sventato il colpo pianificato da un pregiudicato catanese di 30 anni con l’obiettivo di arraffare il denaro rimasto in cassa in un noto esercizio commerciale di piazza Europa.

A dare l’allarme è stato lo stesso titolare del bar che, visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza, si è accorto della presenza di un uomo all’interno del bar nel tentativo di scassinare la cassa per portarla via. Raccolta la segnalazione, sul posto sono state inviate due volanti che hanno raggiunto il locale in pochissimi minuti.

Il ladro, accortosi dell’arrivo dei poliziotti, ha cercato di darsi alla fuga, ma i poliziotti sono riusciti a bloccarlo.

Formalizzata la denuncia da parte del proprietario dell’attività commerciale, gli agenti hanno arrestato il pregiudicato catanese che, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.