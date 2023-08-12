CATANIA. TENTA DI STRANGOLARE LA MADRE PER STRADA, SALVATA DA ALCUNI PASSANTI.

Nel corso della mattina di ieri la locale Sala Operativa inviava personale della Volanti in Viale Moncada, dove veniva segnalato un uomo che tentava di strangolare una donna; dell’aggressore veniva fo...

Nel corso della mattina di ieri la locale Sala Operativa inviava personale della Volanti in Viale Moncada, dove veniva segnalato un uomo che tentava di strangolare una donna; dell’aggressore veniva fornita una ben dettagliata descrizione.

Giunti celermente sul posto, gli agenti operanti apprendevano dalla Sala Operativa che l’aggressore stava salendo sul un autobus di linea AMT e, grazie alle descrizioni ricevute poco prima, gli agenti fermavano l’autobus loro indicato ed individuavano la persona segnalata, un noto pregiudicato, anche per reati specifici, che veniva fatta

scendere.

Le fasi successive dell’intervento portavano ad individuare anche la vittima dell’aggressione, madre della persona fermata.

Le motivazioni dell’aggressione sono da ricondurre a precedenti dinamiche violente, reiterate nel tempo, nei confronti della madre e per le quali l’uomo è già stato tratto in arresto ed oggetto di ammonimento questorile per atti di violenza domestica. Nonostante ciò, ha perseverato nella sua condotta violenta, presentandosi a casa della madre per imporle il suo volere e la sua presenza, perseguitandola.

L’anziana donna ha formalizzato denuncia contro il figlio per i fatti occorsi, specificando che, mentre si accingeva a recarsi presso alcune attività commerciali per effettuare degli acquisti, notava in strada il proprio figlio che, vedendola, iniziava ad inveire nei suoi confronti; di lì a pochi istanti l’uomo la afferrava al collo con violenza e le imponeva, urlandogli contro, di tornare a casa per preparargli il pasto.

La violenza alla quale l’anziana donna non poteva sottrarsi, data età e la mole del figlio, si interrompeva solamente quando alcuni residenti chiamavano le Forze dell’ordine e l’uomo, esortato dagli astanti a desistere, percepiva l’imminente il sopraggiungere della Polizia.

Visti i fatti di cui è reso protagonista ed i precedenti specifici l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di atti persecutori, e su disposizione del Pm di turno veniva condotto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.