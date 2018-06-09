CATANIA: Tenta di uccidere il figlio a coltellate, fermato dai cc

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto Giuseppe BERTOLO cl.52, poiché ritenuto responsabile di tentato omicidio.

Ieri sera, al termine di una furibonda lite avvenuta all’interno della loro abitazione, presumibilmente nata per problemi di natura economica, il padre ha estratto un coltello dalla tasca infliggendo un violento fendente al torace del figlio 39enne (detenuto agli arresti domiciliari per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti).

La vittima, perdendo copiosamente sangue dalla ferita, per evitare di essere ulteriormente colpita è fuggita in strada e prima di accasciarsi a terra ha attirato l’attenzione dei passanti che hanno chiamato il 112.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti alcune pattuglie del Nucleo Operativo di Piazza Dante, del Nucleo Radiomobile e anche un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare d’urgenza il ferito nel vicino Ospedale Vittorio Emanuele.

I militari, acquisite nell’immediato notizie utili per l’identificazione dell’autore del reato, si sono posti alla ricerca dell’aggressore, nel frattempo datosi alla fuga, rintracciato ed ammanettato nella vicina Via del Principe.

Il ferito, operato d’urgenza per una ferita da punta all’emitorace sinistro, si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata al reparto rianimazione del nosocomio catanese.

Il fermato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria