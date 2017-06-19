CATANIA: TENTA DI VIOLENTARE UNA TURISTA DOPO DISCOTECA

Nel corso della notte di ieri, 18 giugno u.s., personale delle Volanti ha arrestato per il reato di violenza sessuale un ragazzo, classe 93, il quale, nel corso di una serata danzante presso una strut...

Nel corso della notte di ieri, 18 giugno u.s., personale delle Volanti ha arrestato per il reato di violenza sessuale un ragazzo, classe 93, il quale, nel corso di una serata danzante presso una struttura balneare di Viale Kennedy, aveva tentato un approccio con una turista di nazionalità svizzera, mentre dalla discoteca stava facendo rientro al suo all'alloggio, sito nel camping attiguo.

Al rifiuto della donna e nonostante le sue urla, l’uomo ha continuato imperterrito a seguirla, fino a raggiungerla e ad afferrarla per un braccio con forza. Iniziava così, un lungo e violento palpeggiamento, sino a quando la straniera riusciva a divincolarsi dalla presa e a scappare.

L’accurata descrizione fornita dalla vittima ha garantito l’immediata individuazione del reo, il quale, nonostante un tentativo di dileguarsi, favorito dall’oscurità della notte, è stato raggiunto e bloccato.

I poliziotti lo hanno ammanettato e condotto in Questura, dove è stato formalizzato l’arresto. Il P.M. di turno ha disposto gli arresti domiciliari