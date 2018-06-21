CATANIA: TENTA IL COLPO IN UNA GIOIELLERIA IN VIA ETNEA: ARRESTATO

La scorsa notte, la Polizia di Stato ha arrestato il pregiudicato catanese Vincenzo Giuseppe Longo (classe 1967) per tentato furto aggravato ed evasione.

Nello specifico, alle 00:40 circa, la locale sala operativa dell’U.P.G.S.P. diramava notava di furto in atto ai danni di un negozio di bigiotteria in via Etnea.

Gli operatori delle Volanti, giunti sul posto, notavano la saracinesca abbassata, ma forzata, quindi la alzavano e appuravano che la lastra di vetro inferiore della porta di ingresso era infranta e le luci all’interno del negozio erano spente; entrati nell’esercizio commerciale, gli agenti constatavano che tutto era stato messo a soqquadro e trovavano un uomo, il quale da accertamenti esperiti risultava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Questi, identificato per Vincenzo Giuseppe longo, veniva arrestato.

Informato il Pm di turno, ripristinava la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo che si terrà nella giornata di domani, al Tribunale di via Crispi, dinanzi al giudice Lorenzetti.