CATANIA, TENTA IL FURTO DI PRATO SINTETICO DA UN NEGOZIO DI GIARDINAGGIO PER "ABBELLIRE CASA": DENUNCIATO UN 46ENNE

Non ha resistito alla tentazione di rubare alcuni metri di prato sintetico, in un negozio del centro, probabilmente per abbellire l’ingresso della propria abitazione a costo zero o per ricavarne un illecito guadagno rivendendo la merce rubata. In ogni caso, il progetto del ladro di prato sintetico, un catanese di 46 anni, è andato in fumo grazie all’intervento della Polizia di Stato.

L’uomo era riuscito a mettere a segno il colpo, accaparrandosi 100 metri quadrati circa di prato sintetico in un’attività specializzata in questo genere di prodotti di via Vincenzo Giuffrida, per un valore di mercato superiore a 4.000 euro. Ad accorgersi del furto è stato il titolare del negozio che si è recato al Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina” dove ha presentato la denuncia.

Agli agenti ha spiegato che il tappetino di prato sintetico era stato esposto per la vendita, per poi accorgersi, all’improvviso, che una buona parte di merce era sparita.

I poliziotti di “Borgo-Ognina” hanno avviato le indagini per risalire all’identità del malvivente e hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, riuscendo ad individuare l’autore del furto, in quanto soggetto a loro conosciuto perché gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

Una volta rintracciato, l’uomo è stato condotto in Commissariato dove è stato compiutamente identificato e, una volta adempiute le formalità di rito, è stato denunciato per il reato di furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.