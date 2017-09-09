CATANIA: TENTA IL SUICIDIO ALL'OSPEDALE CANNIZZARO, UN MANUTENTORE LO SALVA MENTRE STA PER LANCIARSI DAL SETTIMO PIANO
Nella prima mattinata odierna, alle ore 06:30 circa, veniva inviato personale delle volanti presso il parcheggio multipiano dell’ospedale Cannizzaro a seguito di segnalazione di tentato suicidio da parte di un 41enne.
Giunti sul posto, gli operatori constatavano la presenza di un soggetto che tentava di lanciarsi dal settimo piano del suindicato parcheggio e veniva trattenuto da un dipendente della ditta di manutenzione ospedaliera Castellana.
Pertanto, i poliziotti scendevano prontamente dall’autovettura di servizio e riuscivano con non poche difficoltà, considerando l’altezza del terrazzo ed il fatto che l’uomo tentava in ogni modo di divincolarsi, a bloccare il soggetto intenzionato a suicidarsi.
A tal punto, si contattava il 118 al fine di garantire al suindicato soggetto le cure mediche necessarie.
Effettuato un sommario controllo della persona, risultava che questi non aveva con sé alcun documento di riconoscimento; pertanto, si cercava di risalire alla sua identità effettuando diversi tentativi finché altri operatori di polizia giunti sul posto riscontravano una palese corrispondenza con le descrizioni diramate durante la notte via radio concernenti un soggetto affetto da depressione allontanatosi dalla propria abitazione.
Veniva, dunque, contattato il richiedente l’intervento, il quale riconosceva nella persona che stava per compiere l’insano gesto il figlio, riferendo circa la sua patologia depressiva.