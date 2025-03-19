CATANIA, TENTA LA FUGA IN SCOOTER CONTROMANO: ARRESTATO 22ENNE PER RESISTENZA E LESIONI

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane 22enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lo ha denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presun...

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane 22enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e lo ha denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio nel quartiere Librino, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, transitando per viale Moncada hanno notato uno scooter condotto da un giovane che alla vista dei poliziotti ha accelerato bruscamente, imboccando contromano il viale per poi immettersi sulla pista ciclabile.

L’uomo è stato inseguito dalla pattuglia e da un’altra volante sopraggiunta in ausilio. Tuttavia, poiché il fuggitivo stava percorrendo la pista ciclabile, i poliziotti non hanno potuto proseguire con l’autovettura di servizio. Uno di essi, sceso dall’auto, l’ha inseguito a piedi, riuscendo a raggiungerlo e fermarlo.

Non appena bloccato, l’uomo sin da subito ha opposto una forte resistenza, dimenandosi e scalciando contro l’agente, così da procurandogli persino un trauma alla spalla destra.

Durante il controllo, il 22enne è stato trovato in possesso di tre dosi di marijuana che sono state sequestrate e saranno distrutte su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il giovane, con precedenti specifici per spaccio di stupefacenti, è stato arrestato e, come disposto dalla Procura della Repubblica del tribunale, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. All’esito di quest’ultimo, il giudice ha applicato nei confronti dell’uomo la misura degli arresti domiciliari.