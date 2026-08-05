CATANIA. tenta la fuga su uno scooter rubato e senza targa: denunciato un 16enne

La Polizia di Stato ha fermato per un controllo un 16enne che era in sella ad uno scooter, poi risultato rubato. Ad individuarlo sono stati i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in piazza dei Martiri, durante un’attività di controllo del territorio.

Ad insospettire gli agenti è stata la mancanza di targa dello scooter, nonché l’atteggiamento assunto dal giovane conducente non appena si è reso conto della presenza della Polizia.

Infatti, vista la pattuglia, il 16enne ha cercato di far fuggire accelerando, ma i poliziotti lo hanno raggiunto e, attuando delle manovre in sicurezza, lo hanno fatto fermare.

Dalla verifica del numero di telaio è emerso che lo scooter era stato rubato qualche giorno prima e, pertanto, sono state avviate le procedure per contattare il proprietario che, appresa la notizia del ritrovamento, ha manifestato tutta la sua gratitudine ai poliziotti.

Il 16enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per il reato di ricettazione, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ultimati gli adempimenti di rito, il ragazzo è stato affidato ai genitori chiamati a vigilare con attenzione sulla sua condotta.