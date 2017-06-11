CATANIA: TENTA RAPINA A SUORA MA LEI SI NASCONDE NELL'ORATORIO ARRESTATO
Ieri pomeriggio è stato arrestato per tentata rapina Antonino Miraglia, 44 anni, pregiudicato.
Nello specifico, verso le ore 16,45, in seguito a una segnalazione, sono state mandate due pattuglie a controllare in via Fratelli Mazzaglia davanti l’oratorio Santa Maria Ausiliatrice.
Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato Miraglia, che, con violenti calci e pugni alla porta dell’oratorio, minacciava una suora affinché gli desse del denaro.
L’uomo è stato arrestato per tentata rapina. Su disposizione dell’autorità giudiziaria. l’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza in regime di vita comune, in attesa di convalida del giudice per le indagini preliminari.