CATANIA. TENTANO DI RUBARE COSMETICI: DENUNCIATE DUE DONNE

Hanno provato a rubare cosmetici ma sono state scoperte grazie all’antitaccheggio. Questo è l’epilogo di una storia che ha visto protagoniste due donne che sono state denunciate dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato in concorso.

In particolare, nel corso del fine settimana, durante i servizi pomeridiani di controllo del territorio, gli agenti delle Volanti della Questura di Catania, sono intervenuti, per la segnalazione di un furto, presso un negozio all’interno di un noto centro commerciale nel quartiere “Pigno”.

Non appena arrivati sul posto gli agenti hanno appreso, da un addetto alla vigilanza, del tentativo commesso da due donne asportare della merce che sono state comunque fermate all’uscita del negozio.

Identificate dagli agenti, le donne sono risultate essere due pregiudicate di 25 e 41 anni, di cittadinanza rumena.

Le stesse, nel tentativo impacciato di asportare della merce, hanno prima staccato l’antitaccheggio da diversi cosmetici e, successivamente, occultata la refurtiva all’interno di una borsa che portavano a tracolla, hanno provato a lasciare indisturbate il negozio.

Tuttavia, l’allarme antitaccheggio, scattato ugualmente all’uscita del negozio, ha consentito al personale di vigilanza di intervenire e fermare le due che, all’interno della borsa, avevano nascosto diversi cosmetici per un valore di circa 140 euro.

La merce è stata sequestrata in quanto danneggiata e ritenuta non più idonea alla vendita.

A seguito della denuncia formalizzata sul posto dalla direttrice del punto vendita, le due donne sono state denunciate in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso