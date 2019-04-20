CATANIA, TENTANO DI RUBARE LE RUOTE DI UN'AUTO: DUE ARRESTI E UNA DENUNCIA

La Polizia di Stato ha arrestato i catanesi RENNA Cristian (classe ‘91), pregiudicato e MISSALE Marcello (classe ‘66) per tentato furto aggravato in concorso con un quattordicenne che è stato denuncia...

A cura di Redazione 20 aprile 2019 13:43

