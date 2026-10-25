TENTATA RAPINA Catania, tentano di rubare una moto e puntano la pistola contro un 17enne: 4 arresti

Un 18enne e tre minorenni avrebbero accerchiato e minacciato il proprietario della moto e i suoi amici, pretendendo soldi e portafogli. Decisiva la segnalazione alla Polizia.

La Polizia di Stato ha arrestato quattro giovani catanesi, un maggiorenne e tre minorenni, ritenuti responsabili di tentata rapina aggravata in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.

L'intervento è scattato dopo la segnalazione di un giovane alla sala operativa della Questura di Catania. Il ragazzo ha raccontato che alcuni suoi amici avevano subito un tentativo di rapina da parte di un gruppo di coetanei, uno dei quali armato di pistola.

Gli arrestati, un 18enne, un 16enne e due 17enni, erano già noti alle forze dell'ordine per precedenti reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra Volanti, un 17enne, che si trovava in centro con alcuni amici, avrebbe sorpreso quattro ragazzi mentre tentavano di impossessarsi della sua moto, parcheggiata in via Paternò, a Catania.

I giovani sarebbero riusciti ad avviare il mezzo dopo aver tagliato i cavi, ma non avrebbero potuto spostarlo a causa del blocca disco.

Quando il proprietario si è avvicinato per chiedere spiegazioni, il gruppo avrebbe reagito aggredendo e minacciando lui e gli amici presenti. Uno degli indagati, il 16enne, avrebbe estratto una pistola priva di tappo rosso, utilizzandola per minacciare i ragazzi.

Secondo quanto riferito dalle vittime, i quattro avrebbero inoltre preteso la consegna di soldi e portafogli. Non riuscendo a portare via la moto, si sarebbero infine allontanati.

Nel frattempo, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti, che hanno fermato i quattro giovani. Durante la perquisizione, il 16enne è stato trovato in possesso della pistola descritta dalle vittime.

Il pubblico ministero di turno presso il Tribunale ordinario ha disposto gli arresti domiciliari per il 18enne, mentre i tre minorenni sono stati inizialmente accompagnati al Centro di Prima Accoglienza, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Successivamente, per uno dei minorenni è stata disposta la custodia in un Istituto Penale Minorile, mentre per gli altri due è stato stabilito il collocamento in comunità.