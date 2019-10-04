CATANIA, TENTANO DI SFUGGIRE AI POLIZIOTTI: ARRESTATI DOPO UNA BREVE FUGA IN AUTO

Nelle prime ore del mattino di lunedì scorso, personale delle Volanti ha arrestato Valentino Platania, catanese, classe ’83, e Giuseppe Patanè, catanese, classe ’96, per i reati, rispettivamente, di e...

Nelle prime ore del mattino di lunedì scorso, personale delle Volanti ha arrestato Valentino Platania, catanese, classe ’83, e Giuseppe Patanè, catanese, classe ’96, per i reati, rispettivamente, di evasione e resistenza a pubblico ufficiale, e resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Gli agenti, durante il normale servizio di controllo del territorio, poco dopo la mezzanotte, notavano in via di Prima un’autovettura con a bordo due individui che, alla vista della Volante, accelerava bruscamente la marcia, al fine di far perdere le proprie tracce. Ne derivava un pericoloso inseguimento tra le strade del centro storico, fin quando il guidatore arrestava la sua marcia in auto e fuggiva appiedato, riuscendo a dileguarsi; il passeggero, invece, veniva immediatamente bloccato e identificato; i poliziotti appuravano, quindi, che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, per tale ragione, veniva tratto in arresto per i reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Quanto al soggetto che si era dato alla fuga, i poliziotti riuscivano a risalire alla sua abitazione, dove veniva rintracciato e successivamente condotto in Questura. Negli uffici di Polizia il predetto andava in escandescenza, minacciando verbalmente gli operatori e, per tale ragione, veniva tratto in arresto oltre che per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, dovuto alla fuga spericolata a bordo dell’autovettura, anche per il reato di minaccia.