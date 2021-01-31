CATANIA, TENTATO FURTO DA CALZEDONIA DI VIA ETNEA: DUE ARRESTI

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza due giovani cingalesi di 18 e 26 anni, poiché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso....

Nella circostanza, l’equipaggio della gazzella, a seguito di segnalazione telefonica pervenuta la scorsa notte al 112 NUE, tramite la quale un cittadino indicava l’attivazione dell’allarme nel negozio “Calzedonia” di via Etnea, è intervenuto tempestivamente sul posto.

I carabinieri, appena giunti, grazie anche all’ausilio dei militari del 62° Reggimento Fanteria Sicilia (impegnati nell’operazione strade sicure), hanno bloccato i due ladri che poco prima, allo scopo di razziarne la merce, avevano tentato di sfondare la vetrina dell’esercizio commerciale mediante un lucchetto corazzato.

Il lucchetto è stato repertato e sequestrato, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari e sanzionati per la violazione del coprifuoco imposto dalle norme anti covid-19.