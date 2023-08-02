CATANIA. TENTATO FURTO DI MERCE AI DANNI DI UN AUTOTRASPORTATORE, DENUNCIATI IN TRE
Continuo e serrato l’impegno della Polizia Stradale nell’attività di prevenzione e contrasto dei furti ai veicoli commerciali in sosta nelle aree di servizio.
Nei giorni scorsi, tre individui sono stati indagati in stato di libertà per il reato di tentato furto di merce ai danni di un autotrasportatore in sosta con il veicolo all’interno dell’area di servizio sull’A/18 “Aci Sant’Antonio” direzione Catania.
I tre, travisati da cappellini e sciarpe, venivano sorpresi, mentre armeggiavano nella parte posteriore del mezzo dal conducente dello stesso e, vistisi scoperti, si davano a precipitosa fuga a bordo di veicolo in direzione Catania.
A seguito della predetta segnalazione personale dipendente, impegnato in servizio di vigilanza stradale e controllo del territorio, nel transitare nella Zona Industriale di Catania, notava un veicolo con a bordo tre individui che, per marca e modello corrispondeva con quello della nota ricerca.
Gli operatori procedevano a fermare il veicolo e sottoporre gli occupanti e il mezzo a un controllo di polizia. All’interno del veicolo venivano rinvenuti e sequestrati 3 scalda collo e 2 cappelli con visiera.
I tre, che da accertamenti annoveravano diversi precedenti di polizia, tra cui reati analoghi a quello appena tentato; venivano, pertanto, denunciati in stato di libertà.
Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca in quanto privo di copertura assicurativa.