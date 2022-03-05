CATANIA: TENTATO FURTO PRESSO LA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA SVENTATO DALL’INTERVENTO DEI “BASCHI VERDI”.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno denunciato alla Procura Distrettuale della Repubblica un uomo di trent’anni, ritenuto responsabile – sulla base dell’attual...

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno denunciato alla Procura Distrettuale della Repubblica un uomo di trent’anni, ritenuto responsabile – sulla base dell’attuale stato delle indagini, in cui non si è pienamente realizzato il contraddittorio con la parte – di aver tentato un furto all’interno della chiesa di San Francesco di Paola, storico luogo di culto della città ubicato nel quartiere “Civita”.

In particolare, i militari della Compagnia “Pronto Impiego”, a seguito di una segnalazione relativa a una possibile effrazione, hanno fatto accesso, grazie anche alla collaborazione di un sagrestano, presso i locali della chiesa, al fine di verificare la presenza di un eventuale intruso. Durante la ricognizione, i “baschi verdi” hanno dapprima riscontrato segni di effrazione, quali la rottura di diverse porte a vetro e l’apertura di mobili e successivamente, giunti al piccolo teatro facente parte del complesso ecclesiastico, hanno individuato un uomo, sorpreso mentre rovistava all’interno del mobilio.

Prontamente bloccato, veniva sottoposto a perquisizione personale, all’esito della quale è stata rinvenuta una pinza metallica e, poco distante, una spranga di ferro accanto a una porta con i vetri in frantumi. Sono stati altresì ritrovati, posizionati in ordine sopra una libreria e pronti per essere asportati, diversi oggetti preziosi facenti parte del patrimonio ecclesiastico, tutti già restituiti al parroco della chiesa di San Francesco di Paola.