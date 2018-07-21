CATANIA: Tentò di uccidere un meccanico per uno scooter mal riparato, fermato un 52enne

Insoddisfatto della riparazione, spara al meccanico. E' accaduto a Catania, dove Alfio Sanfilippo, 51 anni, è stato arrestato da agenti della Squadra Mobile per tentato omicidio.E' accusato di avere s...

Insoddisfatto della riparazione, spara al meccanico. E' accaduto a Catania, dove Alfio Sanfilippo, 51 anni, è stato arrestato da agenti della Squadra Mobile per tentato omicidio.

E' accusato di avere sparato il 23 giugno scorso in via De Lorenzo a Catania a un meccanico che non avrebbe riparato a dovere il suo scooter.

A Sanfilippo è stata contestata l'aggravante dei motivi abietti o futili, e dovrà rispondere anche di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di un'arma da fuoco.