CATANIA, TERREMOTO IN PANCHINA: ESONERATO LUCARELLI, SQUADRA A ZEOLI

Dopo Tabbiani, fuori anche Lucarelli, e adesso tocca a Michele Zeoli, ex calciatore rossazzurro e già nello staff di Lucarelli, traghettare il Catania verso un porto sicuro.

Una stagione da horror quella del ritorno tra i professionisti dei rossazzurri; la rovinosa e umiliante sconfitta per 5 a 2 di Avellino (la tredicesima stagionale) costa il posto al tecnico Cristiano Lucarelli, apparentemente blindato da un contratto di due anni e mezzo, ma da un paio di settimane sfiduciato da Grella.

ECCO IL COMUNICATO DEL CALCIO CATANIA

Catania Football Club comunica di aver interrotto il rapporto professionale con il responsabile tecnico della prima squadra Cristiano Lucarelli, con l’allenatore in seconda Richiard Vanigli, con il preparatore atletico Giuseppe Colombino e con l’allenatore dei portieri Pietro Spinosa.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella spiega: “In mattinata ho incontrato Cristiano e abbiamo parlato a lungo del momento del Catania confrontandoci sulle ragioni di un rendimento altalenante, deludente in campionato e positivo in Coppa Italia alla luce dell’accesso alla finale. Ho apprezzato moltissimo la sua franchezza e la sua onestà intellettuale ma abbiamo constatato congiuntamente che non sussistono i presupposti per affrontare insieme le prossime sfide. Abbraccio e ringrazio per l’impegno profuso il mister e tutti i componenti del suo gruppo di lavoro. Renderemo nota a breve la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra”.