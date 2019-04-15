CATANIA: TIMBRAVANO E ANDAVANO VIA, INDAGATI SEDICI DIPENDENTI DI SOSTARE
La Procura di Catania ha emesso un avviso di conclusione indagini per truffa nei confronti di 16 dipendenti di Sostare, società del Comune che gestisce le strisce blu, per 'assenteismo'.Secondo l'accu...
La Procura di Catania ha emesso un avviso di conclusione indagini per truffa nei confronti di 16 dipendenti di Sostare, società del Comune che gestisce le strisce blu, per 'assenteismo'.
Secondo l'accusa avrebbero lasciato il posto di lavoro "dopo aver timbrato il proprio badge attestante l'ingresso in ufficio e senza segnalare l'uscita".
Oppure, avrebbero "timbrato il badge al posto del collega non ancora presentatosi in servizio o andato via anzitempo".
Per la Procura i 16 dipendenti indagati avrebbero "indotto in errore l'ufficio contabile sulla determinazione della retribuzione e la società Sostare sull'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa" procurandosi "un ingiusto profitto" con "un compenso in realtà non spettante".
L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Andrea Norzi del dipartimento Reati contro il patrimonio e l'economia coordinato dall'aggiunto Ignazio Fonzo.
Le indagini sono state eseguite dalla polizia municipale, diretta da Stefano Sorbino. La società è parte lesa.