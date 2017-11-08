CATANIA: TIR SI RIBALTA VICINO ALLE "PORTE DI CATANIA", FERITO CONDUCENTE – FOTO

Un mezzo pesante adibito a trasporto di frutta e verdura si è ribaltato nella serata di oggi a Catania.Il tutto è successo in una rotonda nei pressi del centro commerciale “Porte di Catania”.Per rimet...

A cura di Redazione 08 novembre 2017 22:24

