CATANIA: TIR SI RIBALTA VICINO ALLE "PORTE DI CATANIA", FERITO CONDUCENTE – FOTO
Un mezzo pesante adibito a trasporto di frutta e verdura si è ribaltato nella serata di oggi a Catania.Il tutto è successo in una rotonda nei pressi del centro commerciale “Porte di Catania”.Per rimet...
A cura di Redazione
08 novembre 2017 22:24
Un mezzo pesante adibito a trasporto di frutta e verdura si è ribaltato nella serata di oggi a Catania.
Il tutto è successo in una rotonda nei pressi del centro commerciale “Porte di Catania”.
Per rimetterlo in carreggiata sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania alla presenza di Polizia Municipale e Polizia di Stato.
Sul posto anche personale sanitario del 118 che ha medicato il conducente del mezzo pesante, rimasto lievemente ferito.
CATANIA: TIR SI RIBALTA VICINO ALLE "PORTE DI CATANIA", FERITO CONDUCENTE – FOTO