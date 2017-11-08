95047

CATANIA: TIR SI RIBALTA VICINO ALLE "PORTE DI CATANIA", FERITO CONDUCENTE – FOTO

Un mezzo pesante adibito a trasporto di frutta e verdura si è ribaltato nella serata di oggi a Catania.Il tutto è successo in una rotonda nei pressi del centro commerciale "Porte di Catania".

A cura di Redazione Redazione
08 novembre 2017 22:24
Un mezzo pesante adibito a trasporto di frutta e verdura si è ribaltato nella serata di oggi a Catania.

Il tutto è successo in una rotonda nei pressi del centro commerciale “Porte di Catania”.

Per rimetterlo in carreggiata sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania alla presenza di Polizia Municipale e Polizia di Stato.

Sul posto anche personale sanitario del 118 che ha medicato il conducente del mezzo pesante, rimasto lievemente ferito.

