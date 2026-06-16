CATANIA. Torna a rubare nello stesso palazzo dopo un'ora: i residenti lo mettono in fuga e lo fanno arrestare

Il 44enne sarebbe entrato due volte in un condominio di Catania. I residenti hanno notato i suoi movimenti sospetti e hanno chiamato il 112.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, hanno denunciato un 44enne per violazione di domicilio e tentato furto

Impegnato in nottata in un servizio di controllo del territorio di contrasto all’illegalità diffusa e dei reati predatori, l’equipaggio di una gazzella, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, ha raggiunto un condominio di via Gabriello Carnazza.

La segnalazione, pervenuta al 112 Numero Unico di Emergenza, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in quanto un uomo era entrato in uno stabile perpetrando poi un furto. Alle 3:30, sotto al palazzo, i Carabinieri hanno trovato un 44enne, catanese già gravato da precedenti vicende giudiziarie, e alcuni condomini abitanti nel palazzo.

I militari dell’Arma, sulla base delle informazioni raccolte hanno ricostruito l’accaduto apprendendo che poco prima il 44enne, apparso agli operanti completamente sudato, dopo essere entrato furtivamente nel palazzo aveva rubato prima il materiale utilizzato per la pulizia scale, riposto in un angolo del sottoscala per poi uscire di corsa dal portone.

Questi movimenti nel cuore della notte, affatto silenziosi, avevano attirato l’attenzione di diversi residenti che avevano già intuito che si trattava di losche manovre nel palazzo ad opera di un uomo che, dopo circa un’ora, ritornava nello stabile.

L’uomo, indossando un giubbotto catarifrangente arancione, è stato visto scendere le scale condominiali con in mano un cartone di grosse dimensioni e una prolunga elettrica.

Questa volta un paio di abitanti, usciti dagli appartamenti avrebbero iniziato a gridare, mettendo in fuga il malfattore che, dopo aver gettato a terra la scatola e distrutto i bicchieri di vetro in essa contenuti, tentava la fuga.

Gli intervenuti, nella circostanza, tra urla e spintoni sono riusciti in qualche modo a trattenerlo pochi attimi prima dell’arrivo dei Carabinieri che lo hanno bloccato in sicurezza e, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, deferito all’Autorità Giudiziaria.