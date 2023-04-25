CATANIA: TORNA UN GOAL PER LA SOLIDARIETA’

L’appuntamento è per il prossimo 3 maggio, quando sul terreno del Cibali scenderanno in campo tanti artisti, volti della tv ed ex giocatori del Catania per la XV edizione di “Un goal per la solidariet...

L’appuntamento è per il prossimo 3 maggio, quando sul terreno del Cibali scenderanno in campo tanti artisti, volti della tv ed ex giocatori del Catania per la XV edizione di “Un goal per la solidarietà” la manifestazione ideata da Luca Napoli, che serve ad aiutare le famiglie indigenti di Catania, città di Luca, a cui è profondamente legato. allo stadio “Angelo Massimino”, ci saranno anche i figli di Sinisa Mihajlovic, Miroslav, Dusan e Nicholas, che saranno gli ospiti d’onore.

Ne parla più approfonditamente Luca Napoli, patron dell’evento. “In cinque giorni – riporta il quotidiano La Sicilia – Abbiamo venduto tutti i 3.300 biglietti della Tribuna A. Sono coinvolte tutte le scuole cittadine e della provincia grazie alla collaborazione con il Provveditorato e per questo ringrazio il dott. Emilio Grasso”. Dopo la sosta forza del 2019 la manifestazione riprende in grande stile. “E’ già nota la partecipazione dei figli di Mihajlovic.

Quando il suo storico vice, Dario Marcolin li ha chiamati hanno accettato all’unisono. Per me è una gioia che rasenta la commozione per quello che ha rappresentato Sinisa per i tifosi del Catania”. Ci saranno tanti altri ospiti illustri. “L’elenco è lunghissimo – dice -. Cito a memoria Dj Ringo, Fargetta, Ghione, la Petyx, Capitan Ventosa, il giornalista Peppe Di Stefano e spero anche Gianluca Di Marzio”.

Anche tanti ex calciatori del Catania. “Fino a oggi tra gli altri hanno accettato l’invito Baiocco, Pantanelli, Legrottaglie, Delvecchio. Spero ci siano anche tanti rappresentanti del Catania di oggi”. Madrina della manifestazione, Soleil del GFVip, una scelta “dettata dal gradimento che ha tra i giovani che usano i social”. Questo evento per Luca Napoli significa “orgoglio”. Perchè “portare l’immagine di Catania quel giorno ovunque mi emoziona. Ci saranno emittenti e giornali nazionali che seguiranno l’evento per dare visibilità alla città e ai catanesi”.

Previste anche sorprese “per ricordare Mihajlovic, Gianni Di Marzio e la ‘nostra’ Stefania Sberna’”. La manifestazione è stata presentata al Comune di Catania, con la partecipazione del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, del Commissario del Comune e di tanti altri politici, oltre agli sponsor che hanno finanziato l'evento