CATANIA: TRASPORTAVANO QUASI 6 CHILI DI DROGA IN AUTO, ARRESTATI PADRE E FIGLIO

La Polizia di Stato ha tratto in arresto: STRANO Alfio (cl. 1965), pregiudicato, e STRANO Francesco (cl.1991) responsabili di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo...

A cura di Redazione 18 settembre 2017 12:39

