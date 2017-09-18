CATANIA: TRASPORTAVANO QUASI 6 CHILI DI DROGA IN AUTO, ARRESTATI PADRE E FIGLIO
La Polizia di Stato ha tratto in arresto: STRANO Alfio (cl. 1965), pregiudicato, e STRANO Francesco (cl.1991) responsabili di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo...
La Polizia di Stato ha tratto in arresto: STRANO Alfio (cl. 1965), pregiudicato, e STRANO Francesco (cl.1991) responsabili di trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di tipo marijuana.
Personale di questa Squadra Mobile – Sezione “Criminalità Organizzata”, in questa via Nuovalucello, ha proceduto al controllo dell’autovettura Subaru Justy, sulla quale viaggiavano STRANO Alfio ed il figlio Francesco.
Ad esito di perquisizione sul citato veicolo, all’interno del cofano, abilmente occultati in una scatola contenente capi di abbigliamento, venivano rinvenute e sequestrate n.28 confezioni da gr.200 circa cadauno contenenti sostanza stupefacente di tipo marijuana per un peso complessivo di kg. 5,8.
A seguito di ulteriore perquisizione domiciliare, eseguita presso un’abitazione nella disponibilità di STRANO Francesco, sita a Tremestieri Etneo (CT), venivano rinvenuti e sequestrati ulteriori gr.36 circa di marijuana. Espletate le formalità di rito i predetti sono stati associati presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza a disposizione dell’A.G.