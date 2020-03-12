CATANIA, TRE ARRESTI IN UN BLITZ ANTIDROGA: SONO TUTTI DI ENNA

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza i fratelli gemelli 30enni Angelo e Antonino RONDINELLA e il 29enne Salvatore GIAIMI,...

I Carabinieri della Squadra “Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza i fratelli gemelli 30enni Angelo e Antonino RONDINELLA e il 29enne Salvatore GIAIMI, tutti di Nissoria (EN), poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attenzione dei “Lupi” nell’ultimo fine settimana si è concentrata proprio nella zona della centralissima piazza “Teatro Massimo”, luogo in cui si concentrano la maggior parte dei giovani del capoluogo etneo.

I militari, notando i tre a bordo di una Peugeot 208, che sostava in via Antonino di Sangiuliano, hanno proceduto al loro controllo. Avvertendo una certo nervosismo nei soggetti, in particolare del passeggero seduto nel sedile posteriore (Angelo RONDINELLA), gli operanti hanno approfondito il controllo eseguendo delle perquisizioni personali che hanno consentito di rinvenire e sequestrare: