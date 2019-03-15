CATANIA: TRE CHILI DI 'ERBA' IN CAMERA, ARRESTATO DALLA POLIZIA

Nella serata di ieri, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto FINOCCHIARO Luca (cl. 1989), per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.In particolare, il...

In particolare, il predetto personale di polizia, ad esito di mirato servizio all’interno del Villaggio Ippocampo di Mare, ha eseguito una perquisizione nell’abitazione di un giovane insospettabile.

L’attività di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire e sequestrare, occultata nella camera da letto, una scatola con all’interno sei buste in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di kg. 3,100 nonché una bilancia di precisione.

Per quanto sopra, FINOCCHIARO Luca è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’A.G.