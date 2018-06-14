CATANIA: Tre chili marijuana in garage, arrestato

La scorsa notte, in via Balatelle, personale del Commissariato di Polizia di Nesima ha arrestato il pregiudicato Angelo Carcione, classe 1993, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Gli agenti sono stati messi sull’avviso dall’atteggiamento sospetto, assunto dal giovane mentre stava entrando all’interno di un garage, in una zona molto isolata. Decisi a verificare le mosse dell’uomo, i poliziotti sono intervenuti per bloccarlo e controllarlo: il dubbio si è concretizzato quando, nel corso della perquisizione del box dove stava entrando il Carcione, è stata rinvenuta marijuana per poco meno di 3 chilogrammi.

La droga era stata già suddivisa in sacchetti e pronta per essere immessa sul mercato; a riprova dell’attività di spaccio, gli agenti hanno pure rinvenuto altro materiale utile per il confezionamento delle dosi e bilancini di precisione.

Addosso all’arrestato sono stati trovati 55 euro in contanti, verosimile provento dall’attività di spaccio: la somma è stata sequestrata.

Dopo le formalità di rito, Carcione, su disposizione del P.M. di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima.