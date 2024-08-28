CATANIA. TRE RAGAZZE MINORENNI TENTANO UNO SCIPPO AD UNA DONNA, DENUNCIATE PER TENTATA RAPINA AGGRAVATA

Tre ragazze catanesi, tutte minorenni, si sono rese protagoniste di un episodio di inaudita violenza che ha coinvolto, suo malgrado, una donna mentre stava passeggiando in viale Sanzio.Le giovani, due...

Tre ragazze catanesi, tutte minorenni, si sono rese protagoniste di un episodio di inaudita violenza che ha coinvolto, suo malgrado, una donna mentre stava passeggiando in viale Sanzio.

Le giovani, due 17enni e una 16enne, l’hanno presa di mira e, dopo averla sorpresa alle spalle, hanno tentato di scipparla per poi fuggire in sella ad uno scooter.

Nello specifico, una delle tre ragazze ha tentato di strappargli con particolare forza e violenza la borsa che portava a tracolla. Dal canto suo, la donna ha opposto una certa resistenza al punto da procurarsi una vistosa lesione al braccio. Fallito il piano criminale, le tre giovani sono fuggite, sfrecciando a bordo dello scooter.

A dare l’allarme alla Polizia è stata la stessa vittima che, alla Sala Operativa, ha chiesto aiuto appena dopo le fasi concitate della tentata rapina ai suoi danni.

In pochi istanti, la squadra Volanti, in transito nella zona, ha raggiunto la donna che ha fornito in modo puntuale tutti gli elementi utili e decisivi per consentire agli agenti di intercettarle. Infatti, grazie alle informazioni particolarmente dettagliate, i poliziotti sono riusciti ad individuarle e a fermarle, per poi accompagnarle negli uffici di Polizia per tutti gli adempimenti di rito.

Nel frattempo, la vittima è stata sottoposta alle cure del caso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Garibaldi” dove è stata raggiunta da un’altra Volante per sincerarsi delle condizioni della donna che ha formalizzato la denuncia.

Le tre ragazze sono state riconosciute dalla vittima come le autrici del tentato scippo, pertanto, sono state denunciate, in stato di libertà, per tentata rapina aggrava in concorso. I poliziotti, dopo aver informato il PM di turno, presso la Procura dei Minori, hanno provveduto ad affidare le minorenni ai rispettivi genitori.