CATANIA: TRE RAGAZZI STUPRANO UNA 19ENNE E FILMANO TUTTO CON IL CELLULARE, LA RABBIA DEI SOCIAL: «DOVETE MARCIRE IN GALERA»

La pubblicazione della notizia riguardante l’arresto di 3 giovani catanesi accusati dello stupro di gruppo di una 19enne statunitense, ha scatenato gli utenti social che hanno preso di mira i profili...

La giovane è stata assalita da tre giovani catanesi, Mirabella Roberto di anni 20, Castrogiovanni Salvatore di anni 19 e Spampinato Agatino di anni 19, che sono indagati per il reato di violenza sessuale di gruppo commesso in danno di una cittadina straniera, di anni 19, i quali l’hanno prima fatta ubriacare e poi l’hanno costretta a salire in un’auto per stuprarla a turno.

Non contenti, i tre aggressori hanno anche filmato la riprovevole azione con uno smartphone.

In seguito alla denuncia i tre ragazzi sono stati arrestati e temporaneamente incarcerati nella casa circondariale di Piazza Lanza.

Il Gip ha convalidato lo stato di fermo e l’arresto e nei prossimi mesi dovranno difendersi dalle accuse di aggressione sessuale di gruppo.

Come spesso capita in questi casi, la rabbia degli utenti social si manifesta sui profili dei presunti colpevoli. Andando a guardare i loro profili, è possibile leggere commenti di odio in cui la maggior parte degli utenti augura al ragazzo la morte: “Ti auguro la morte più dolorosa che tu possa fare. Essere immondo”, oppure “Un tumore al cervello sarebbe poco x te”, mentre la restante parte confida nella legge non scritta del carcere: “Domani la sveglia te la da zio tino e u zu janu ok. cosi capisci. Già ti aspettano a braccia aperte”.

Non manca nemmeno chi ironizza sulle motivazioni che avrebbero indotto il ragazzo a compiere un gesto simile (che ricordiamolo va provato in tribunale) quando si scopre che, come molti coetanei, il giovane ha una passione per il rap e ci sono anche video in cui canta: “Non capite… lui è un’artista”.

Infine c’è chi si augura semplicemente che venga abbandonato da tutti quelli che lo conoscono, specialmente dalle ragazze: “Mi auguro che tutte le ragazze amiche di questo verme gli tolgano l’amicizia. Non hanno idea di cosa hanno rischiato”.