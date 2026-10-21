Catania, trova buoni da 20mila euro e li riconsegna alla Polizia: trovato il proprietario

Un cittadino trova vecchi buoni fruttiferi vicino al Teatro Bellini. La Polizia rintraccia il proprietario emigrato in Inghilterra.

CATANIA – Trova per strada buoni fruttiferi postali del valore di circa 20mila euro e, anziché tenerli, decide di consegnarli alla Polizia. È la storia a lieto fine raccontata dalla Questura di Catania, che ha permesso a un uomo emigrato da oltre dieci anni in Inghilterra di recuperare i propri risparmi.

Tutto è cominciato nei pressi del Teatro Massimo Bellini, dove un cittadino ha notato alcuni vecchi buoni fruttiferi cartacei abbandonati in un angolo della strada. I titoli, emessi anni fa per un valore complessivo di 6 milioni di lire, avrebbero raggiunto oggi, grazie agli interessi maturati, un valore di circa 20mila euro.

L'uomo non ha avuto dubbi e ha consegnato tutto al Commissariato Centrale della Polizia di Stato.

Da quel momento sono iniziate le ricerche per individuare il legittimo proprietario. Gli agenti, attraverso contatti con parenti e conoscenti, sono riusciti a rintracciarlo nei pressi di Londra, dove vive da oltre dieci anni.

Approfittando di un breve ritorno a Catania, il proprietario si è presentato negli uffici del Commissariato, riuscendo finalmente a recuperare i propri risparmi.

Una vicenda che dimostra come un gesto di onestà, unito all'impegno delle forze dell'ordine, possa fare la differenza.