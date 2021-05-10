CATANIA, TROVATE ARMI E DROGA IN UN TOMBINO
Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale volti al ripristino della legalità nei quartieri a rischio del capoluogo etneo, i Carabinieri della compagnia di Fontanarossa, con i colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno battuto palmo a palmo la zona tra il quartiere Zia Lisa e il Villaggio Sant’Agata.
Nel corso del servizio, precisamente in via San Jacopo, i militari, grazie anche al fiuto dei cani, all’interno di un tombino nei pressi del civico 34, hanno scovato e sequestrato:
- 1 pistola semiautomatica marca Smith & Wesson cal. 45, con matricola parzialmente abrasa e in buono stato di conservazione (risultata rubata all’interno di una villa ad Asti il 31 ottobre 2015);
- 20 cartucce del medesimo calibro
- 5 involucri in cellophane contenenti complessivamente 25 grammi di cocaina sfusa;
- 43 dosi di cocaina;
- 76 dosi di marijuana;
- 3 bilancini di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in commercio.
La pistola sequestrata, nei prossimi giorni, sarà inviata agli esperti del Ris di Messina per degli accertamenti di natura tecnico-balistica che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.
Sono in corso degli approfondimenti investigativi per risalire all’identità del custode o dei custodi di quanto posto sotto sequestro.